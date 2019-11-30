مخالفة مرورية للبيع.. ما السر؟

نجمة جون لينون في جادة المشاهير في هوليوود في 26 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

تنظم هذا الأسبوع دار «سوذبيز» عبر الانترنت مزادا، لبيع نظارات شمس مستديرة لجون لينون ومخالفة مرورية موجهة لرينغو ستار احتفظ بهما سائق سابق لفرقة «بيتلز».

وأوضح السائق السابق آلن هيرينغ أنه قرر بيع هذه القطع المادية وأن يحتفظ فقط بـ«الذكريات»، وفق «فرانس برس».

وكان هيرينغ يعمل لحساب رينغو ستار وجورج هاريوسن العضوين في الفرقة البريطانية الشهيرة. واحتفظ بمخالفة مرورية بقيمة جنيهين استرلينيين حررت في 25 أبريل 1969 أمام شركة «آبل ريكوردز»، للانتاج التي أسستها الفرقة. ويقدر سعر هذه الورقة البنية اللون والمدعوكة بـ1500 جنيه استرليني (1760 يورو).

وتطرح للبيع أيضا نظارات شمسية تركها جون لنيون، على المقعد الخلفي لسيارة مرسيدس، كان يملكها رينغو ستار في العام 1968.

وقال غابرييل هيتون الخبير بالكتب والمخطوطات لوكالة «بي ايه» للأنباء إن نظارات الشمس «تشكل جزءا فعليا من صورة جون لينون منذ منتصف الستينات. لقد غير كثيرا في نمطه إلا أن نظارات الشمس كانت تلازمه دائما».

وأضاف هيتون «غيّر أسلوبه مرات عدة غير أن الثابتة الوحيدة كانت نظارات الشمس. إذا ما أردتم إنجاز رسم كاريكاتوري عن جون لينون، فلا بد أن تركزوا على الشعر الطويل ونظارات الشمس».

وعمل هيرينغ سائقا لرينغو ستار وجورج هاريسون في نهاية الستينات. وروى أنه نقل عضوي الفرقة إضافة إلى جون لينون «إلى المكتب وعندما خرج جون لاحظت أنه نسي نظاراته الشمسية على المقعد الخلفي». وينظم المزاد من 6 إلى 13 ديسمبر على موقع «سوذبيز» الإلكتروني.