إندونيسي يتخلص من الإحباط ببناء مروحية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 10:07 صباحا
جوجون جنيدي (يمين) يعمل على طائرة الهليكوبتر في فنائه بمدينة سوكابومي، 17 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

قرر أحد سكان سوكابومي في جزيرة جاوة بإندونيسيا أن يبني طائرة هليكوبتر، ليتخلص من اختناقاتها المرورية وزحمات السير الخانقة، التي تتسبب بإحباط لدى السائقين.

ويمضي جوجون جنيدي وقت فراغه في فنائه الخلفي لإكمال مشروعه، مسترشدا بمقاطع فيديو تعليمية، إذ يحلم بالطيران فوق الطرق المزدحمة في مسقط رأسه سوكابومي، حسب «فرانس برس».

يقول هذا الرجل (42 عاما) عن الازدحام في المدينة الواقعة على مسافة نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب من العاصمة جاكرتا: «إنه أمر محبط جدا. ينفد منك البنزين كما أن الأمر مضيعة للوقت».

ويضيف: «ينتهي بك الأمر وأنت تشعر بغضب عارم عندما تصل إلى المكان الذي كنت تقصده». ويوضح جنيدي أنه أنفق نحو 30 مليون روبية (2100 دولار) على طائرة الهليكوبتر التي يبنيها منذ أن بدأ العمل عليها قبل 18 شهرا.

ويساعد جنيدي في بناء الهليكوبتر التي يبلغ طولها ثمانية أمتار والعاملة بالبنزين، والتي لم تبدأ بعد رحلتها الأولى، ابنه الصغير وجاره. ويتابع: «عندما تقلع طائرتي سأكون راضيا». وقد يبدو مسعاه خياليا، لكن جنيدي ليس أول شخص يحاول بناء طائرة حرفية.

فقبل سنتين، استخدم رجل من جنوب أفريقيا صفائح حديدية مموجة وغيرها من الخردة، لبناء نسخة من طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

كما تصدر مزارع في الصين العناوين الرئيسية في العام 2016، بعدما أمضى ثلاث سنوات وهو يحاول بناء طائرة مروحية. لكن مشروع جنيدي، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، يواجه تحديا يتمثل في التكاليف المرتفعة.

وتقول ييتي زوجة جنيدي: «يكلفه شراء المحرك والقطع الأخرى الكثير من الأموال». وتضيف: «إذا أنفق كل شيء على هذه المروحية فلن يتبقى لدينا ما يكفي لشراء الطعام».

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