5 نمور «أنقذت من الموت» في بولندا ستنقل إلى إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 11:15 مساء

يغادر خمسة من النمور التسعة التي أفلتت من الموت إثر عملية نقل بظروف صعبة في شاحنة إيطالية علقت عند الحدود البولندية البيلاروسية، الأحد، إلى إسبانيا، على ما أعلنت حديقة حيوانات بوزنان في غرب بولندا التي استضافت هذه الحيوانات وعالجتها.

وأشارت الناطقة باسم الحديقة البولندية مالغوجاتا تشوديلا إلى أن هذه الحيوانات الخمسة تصل مطلع الأسبوع المقبل إلى مركز «بريمادوموس» للحيوانات البرية في مقاطعة أليكانتي جنوب شرق إسبانيا، الذي تديره منظمة «إيه إيه بي» الهولندية المنظمة لعملية النقل.

وقد وجهت النيابة العامة البولندية، الإثنين، اتهاما إلى الطبيب البيطري في معبر كوروشتشين الحدودي بالإخلال بواجباته بالتحقق من الظروف التي تسافر فيها النمور.

وفي وقت سابق، وجه اتهام للسائقين الإيطاليين والمنظم الروسي لعملية النقل بتهمة إساءة معاملة الحيوانات، وفي نهاية أكتوبر، كان مقررا نقل عشرة نمور من إيطاليا إلى داغستان في روسيا، لكن بعد رحلة استمرت أربعة أيام أوقفت الشاحنة التي كانت تقلها عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، مع اعتبار سلطات هذا البلد أن الوثائق المقدمة من السائقين غير كافية للسماح للشاحنة بإكمال طريقها.

وخلال هذا التوقف لأربعة أيام عند الحدود، نفق أحد النمور. وفي نهاية أكتوبر، تولت حدائق حيوانات بولندية الاهتمام بالنمور التي أرسل سبعة منها إلى حديقة بوزنان، حيث تمت تغذيتها والاعتناء بها على يد خبراء مما أدى إلى تعافيها تدريجيا.

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