بيع سترة نادرة من تصميم إيف سان لوران بمبلغ قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 09:27 صباحا
المصمم إيف سان لوران في ختام عرض في باريس (أ ف ب)

بيعت سترة نادرة من مجموعة أزياء فاخرة من توقيع المصمم الفرنسي إيف سان لوران، الذي استوحاها من سلسلة لوحات «دوار الشمس» لفنسنت فان غوخ، الأربعاء، في مزاد لدار كريستيز في باريس بمبلغ قياسي بلغ 382 ألف يورو.

واشترى هذه السترة التي كان سعرها مقدرا بين 80 ألفا و120 ألف يورو، «ناشونال غاليري أوف فيكتوريا» في ملبورن الأسترالية.

وهذه السترة التي قدمها المصمم ضمن مجموعته لربيع وصيف 1988، جرى تطريزها بالكامل يدويا على مدى 600 ساعة على يد المطرز المعروف فرنسوا لوساج. ولم يُصنع منها سوى أربع نسخ.

ومن بين هذه النماذج الأربعة، لا تزال السترة التي ارتدتها ناومي كامبل خلال عرض أزياء محفوظة ضمن مجموعات متحف إيف سان لوران، بين أبرز القطع التي أنجزها المصمم الشهير الذي استلهم أيضا من لوحة «زهور السوسن» لفان غوخ في إنجاز طراز آخر.

وفي يناير، بيعت سترة من تصميم إيف سان لوران كانت تملكها سيدة الأعمال اللبنانية منى أيوب، في مقابل 175 ألفا و500 يورو بما يشمل المصاريف، وهو سعر أعلى بأربع مرات من التقديرات.

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