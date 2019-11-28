وفاة العارض غودفراي غاو أثناء تصويره برنامجا

العارض والممثل غودفراي غاو خلال حضوره عرضا لدار "فكتورياز سيكريت" في شنغهاي (أ ف ب)

توفي الممثل وعارض الأزياء التايواني الكندي غودفراي غاو أثناء تصوير برنامج تلفزيوني في الصين الأربعاء.

وانهار غاو البالغ من العمر 35 عامًا في مدينة نينغبو (شرق) بينما كان يشارك في تصوير برنامج «تشايز مي» الرياضي التنافسي في تلفزيون تشجيانغ الصيني، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وذكر بيان صادر عن الشبكة أن غاو تهاوى وسقط على الأرض أثناء جريه خلال التصوير، موضحا أن المستشفى أكد أنه تعرض لنوبة قلبية.

وكتبت الشركة المسؤولة عن إدارة أعماله «جيتستار إنترتينمنت» في بيان نشر على منصة «ويبو» المشابهة لـ«تويتر» أن غاو أغمي عليه وأعلنت وفاته بعد نحو ثلاث ساعات من إدخاله المستشفى.

في العام 2011، أصبح غاو أول عارض أزياء آسيوي لدار «لوي فويتون» وفي العام 2013 أدى دور ماغنوس بان في فيلم «ذي مورتل إنسترومنتس: سيتي أوف بونز».