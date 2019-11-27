كلبة شاردة تتبنى 5 هررة مهجورة

الكلبة سيرينتي قرب مجموعة من صغار الهررة احتمت بها إتقاء من البرد، في مركز للعناية بالحيوانات في شاتهام في كندا في 17 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

احتمت خمسة صغار هررة مهجورة بكلبة، للاتقاء من البرد وتلقى المركز الكدني الذي بات يعتني بها عشرات الطلبات لتبينها.

وفي ليلة مثلجة عثر بعض المارة على الكلبة «سيرينتي» كما سامها عمال الإغاثة، في حفرة على جانب طريق في شاتهام في أنتاريو (شرق) الأسبوع الماضي، وفق «فرانس برس».

وكانت الكلبة الشاردة المكسوة بالثلج فيما الحرارة ثلاث درجات تحت الصفر تحمي بحرارة جسمها خمسة صغار هررة سوداء «احتشدت قربها» للتدفئة على ما قالت لوكالة فرانس برس ميريام أرمسترونغ الناطقة باسم مركز لإيواء الحيوانات.

وأوضحت «ما كانت الهررة الصغيرة لتصمد في وجه الصقيع الشتوي الكندي لولا مساعدة الكلبة». ونقل الجميع إلى المركز حيث حصلت على التدفئة والطعام. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قصة الصداقة غير الاعتيادية بين الكلبة والهررة بشكل واسع وقد عرض أكثر من 30 شخصا تبنيها.

ولا يزال الغموض يلف ظروف اللقاء بين «سيرينتي» وصغار الهررة البالغ عمرها خمسة أسابيع إلا أن عاطفة الكلبة حيالها لم تخفت حتى بعد وصولها إلى المركز. وقالت أرمسترونغ إن أشخاصا عدة اقترحوا تبنيها معا إن أمكن. لكن الهررة الصغيرة لا تزال بحاجة إلى أسابيع قليلة لاستعادة عافيتها.