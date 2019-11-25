انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم

انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم قبالة ساحل رومانيا (أ ف ب)

يجتهد عمال إغاثة لإنقاذ 14600 من الأغنام التي كانت محملة على متن سفينة شحن انقلبت الأحد في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا.

وانقلبت سفينة الشحن «كوين هند» التي كانت متوجهة إلى السعودية بعيد إبحارها من ميناء ميديا الروماني، وتم إنقاذ الطاقم المؤلف من 20 سوريًّا ولبناني واحد، إضافة إلى 32 رأس غنم، اثنين منها سحبا من المياه، وفق ما قالت آنا-ماريا ستويكا وهي ناطقة باسم أجهزة الإنقاذ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت: «ما زالت عملية الإنقاذ مستمرة، نأمل في أن تكون الحيوانات في السفينة على قيد الحياة»، وأوضحت أن رجال الإنقاذ الذين يدعمهم عناصر من الجيش والشرطة، إضافة إلى غواصين، كانوا يحاولون رفع السفينة التي ترفع علم بالاو وسحبها إلى الميناء.

وطالبت جمعية مربي الماشية ومصدريها في رومانيا «إيسبوب» بإجراء تحقيق عاجل في هذا الحادث، وادعى غابريال باون من منظمة «أنيملز إنترناشونال» غير الحكومية أن السفينة كانت محملة فوق طاقتها، وأضاف أن «كوين هند» واجهت مشكلات في محركاتها في ديسمبر الماضي.

وقال: «يجب فتح تحقيق في هذا الحادث بأسرع وقت ممكن»، ويطلق ناشطون على أسطول الشحن الذي تملكه رومانيا والمخصص لنقل المواشي «سفن الموت»، معللين ذلك بأن تلك الحيوانات تكاد تشوى حية على متن هذه السفن خلال نقلها في أشهر الصيف.