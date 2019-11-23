صوت باتي سميث يحتفي بالرئيس الأرجنتيني المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 03:04 مساء
ألبرتو فرنانديز مع باتي سميث خلال اجتماع في بوينوس أيريس، 22 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

استقبل رئيس الأرجنتين المنتخب، ألبرتو فرنانديز، نجمة الروك باتي سميث، في بوينوس أيريس في ختام حفلتها الأخيرة ضمن جولتها الجنوب أميركية.

وأمام الرئيس غنت الفنانة الأميركية، الجمعة، بصوتها فقط دون الاستعانة بموسيقى، العاشق لموسيقي الروك، والذي سبق له أن قال إنه سمى كلبه «ديلان» تيمنا ببوب ديلان. وفق «فرانس برس».

وتبادلت باتي سميث (72 عاما) الحديث لمدة دقائق مع ألبرتو فرنانديس ومعوانيه قبل أن تؤدي أغنية «وينغ». ودونت إهداء على كتاب جلبه الرئيس اليساري معه. وتحدثت المغنية الملتزمة سياسيا عن قضية البيئة.

ونشر فرنانديز عدة صور ومقاطع فيديو حول اللقاء عبر «إنستغرام» وعلق عليها. وكتب الرئيس (60 عاما) يقول «تتمتع باتي برؤية واضحة جدا حول الوحدة التي ينبغي تطبيقها في أميركا اللاتينية لمواجهة التحديات الحالية». ويتولى الرئيس الجديد مهامه رسميا في 10 ديسمبر.

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