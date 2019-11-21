تبرعات تقارب 700 ألف دولار لـ«كوالا» مصابة بحرائق سيدني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 03:44 مساء
حشد تبرعات تقرب من 700 ألف دولار لكوالا مصابة جراء حرائق سيدني (أ ف ب)

حصدت حملة تبرعات إلكترونية لحيوانات كوالا مصابة جراء حرائق الغابات التي ضربت سيدني مليون دولار أسترالي (680 ألف دولار أميركي) الخميس، لتصبح أكبر حملة أسترالية على منصة «غوفاندمي» الإلكترونية هذا العام.

فقد أتت حرائق غابات قوية على مساحات شاسعة في شرق أستراليا، بينما تشير تقديرات من جهات متخصصة في حماية الحياة البرية إلى أن هذه الحرائق قضت على مئات حيوانات الكوالا هذا الشهر في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحصدت صفحة لحشد التبرعات من العامة أنشأها مستشفى بورت ماكويري للكوالا لإقامة محطات للمد التلقائي بمياه الشفة للكوالا البرية، أكثر من مليون دولار أسترالي مع تبرعات من 20 ألف شخص من بلاد عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ونالت الحملة الخيرية «ساعدوا الكوالا العطشى المنكوبة جراء الحرائق الأخيرة»، تبرعات فاقت بكثير الهدف المحدد أساسا عند 25 ألف دولار أسترالي، كما تجاوزت قيمة التبرعات المجموعة في أي حملة أخرى في أستراليا هذا العام، على ما أفادت «غوفاندمي».

وهذه المبادرة هي من بين 700 حملة متصلة بالحرائق أطلقت في الأيام العشرة الأخيرة وجمع خلالها ما مجموعه مليونا دولار أسترالي (1,36 مليون دولار أميركي).

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