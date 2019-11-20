فيل بلا رأس في جزيرة سومطرة

العثور على فيل مقطوع الرأس في جزيرة سومطرة الإندونيسية (أ ف ب)

أعلن مسؤول في هيئة الحفظ الإندونيسية العثور على فيل، في جزيرة سومطرة، مقطوع الرأس ومنزوع الأنياب، في حادث جديد يطال هذه الأنواع المهددة بالانقراض جراء الصيد الجائر.

واكتشف مزارع، الإثنين، الجيفة المتعفنة لهذا الفيل البالغ من العمر 40 عاما في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة، حسب «فرانس برس».

وقال رئيس هيئة الحفظ المحلية، سوهاريونو، في بيان الثلاثاء «قطع رأس الفيل وعثر عليه على بعد متر من جسمه». وقالت السلطات إن الفيل قد نفق على الأرجح قبل حوالي أسبوع موضحة أن البحث جار عن الفاعلين. وأوضح سوهاريونو «نعتقد أن الفيل اصطيد وقتل ثم قطع رأسه لإزالة أنيابه».

وأدت إزالة الغابات على نطاق واسع إلى تراجع الموائل الطبيعية للحيوانات، الأمر الذي جعلها في صراع متزايد مع البشر، في حين أن الطلب على أنيابها ازداد بشكل كبير. وتقدر وزارة البيئة الإندونيسية بأن ما زال هناك أقل من ألفي فيل سومطري في البرية.