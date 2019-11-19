شباب ليبيون يشاركون في رحلة «الطريق إلى داكار»

شباب ليبيون يشاركون في رحلة «الطريق إلى داكار» (فيسبوك)

يخوض مجموعة شباب ليبيين مغامرة فريدة من نوعها، برعاية كل من الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني وشركة الجوارح للخدمات السياحية.

وانطلقت الأحد هذا المغامرة التي تتضمن السفر لمدينة داكار السنغالية، في رحلة تحمل اسم «الطريق إلى داكار» وسيقطع الفريق في رحلته خمسة آلاف كيلومتر، عبر تونس والجزائر وصحراء موريتانيا وصولًا إلى العاصمة السنغالية، وفقًا للمكتب الإعلامي لهيئة السياحة.

وحضر انطلاقة الرحلة من أمام مبنى الهيئة، خضير بشير مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام، وتهدف هذه الرحلة الشبابية إلى دعم وتشجيع ثقافة السفر والتنقل، والاطلاع على ثقافات العالم، وترسيخ مبدأ السلام والتقارب بين الشعوب.

شباب ليبيون يشاركون في رحلة «الطريق إلى داكار» (فيسبوك)

شباب ليبيون يشاركون في رحلة «الطريق إلى داكار» (فيسبوك)