نمر سومطري يقتل مزارعا إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 04:18 مساء
تلاميذ في إندونيسيا يلهون مع نمر سومطري محنط (أ ف ب)

هاجم نمر سومطري مزارعا إندونيسيا وتسبب بمقتله فيما أصاب سائحا محليا بجروح خطرة، بحسب ما أفاد مسؤول الإثنين.

ووقع الهجوم القاتل الأحد، في مزرعة بن في جزيرة سومطرة حيث قاوم الرجل البالغ 57 عاما النمر قبل أن يقتله هذا الأخير، بحسب ما أوضح جينمان حسيبوان مدير وكالة الحفظ في جنوب سومطرة.

وأكد لوكالة «فرانس برس» الإثنين أن «المزارع هوجم خلال قطعه شجرة في مزرعته». وأتى الحادث غداة مهاجمة النمر نفسه مجموعة من السياح الإندونيسيين كانوا يخيمون في مزرعة شاي في منطقة جبل ديمبو في جنوب سومطرة.

ونقل أحد هؤلاء السياح إلى المستشفى بعدما أصيب بجروح في الظهر إثر اقتحام النمر خيمته وفق المصدر نفسه.

ولا يزال الحيوان طليقا في منطقة حرجية محمية وهو من بين 15 نمرا مهددا جدا لا تزال في جنوب سومطرة التي سجلت فيها 5 هجمات نمور أدى اثنان منهما إلى وقوع قتلى، بحسب ما أفاد المسؤول نفسه.

والمواجهات بين الحيوانات والبشر منتشرة في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا خصوصا في المناطق التي تشهد قطعا لأشجار الغابات المطيرة لزراعة أشجار النخيل المدر للزيت ما يقضي على المواطن الطبيعية للحيوانات.

وقتل رجل في مارس الماضي بعدما هاجمه نمر في إقليم ريو في سومطرة فيما قتل نمر آخر قبل أشهر على ذلك عاملا في مزرعة في المنطقة.

وتعتبر نمور سومطرة مهددة جدا بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع وجود 400 إلى 500 منها فقط في البرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي