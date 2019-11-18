نمر سومطري يقتل مزارعا إندونيسيا

تلاميذ في إندونيسيا يلهون مع نمر سومطري محنط (أ ف ب)

هاجم نمر سومطري مزارعا إندونيسيا وتسبب بمقتله فيما أصاب سائحا محليا بجروح خطرة، بحسب ما أفاد مسؤول الإثنين.

ووقع الهجوم القاتل الأحد، في مزرعة بن في جزيرة سومطرة حيث قاوم الرجل البالغ 57 عاما النمر قبل أن يقتله هذا الأخير، بحسب ما أوضح جينمان حسيبوان مدير وكالة الحفظ في جنوب سومطرة.

وأكد لوكالة «فرانس برس» الإثنين أن «المزارع هوجم خلال قطعه شجرة في مزرعته». وأتى الحادث غداة مهاجمة النمر نفسه مجموعة من السياح الإندونيسيين كانوا يخيمون في مزرعة شاي في منطقة جبل ديمبو في جنوب سومطرة.

ونقل أحد هؤلاء السياح إلى المستشفى بعدما أصيب بجروح في الظهر إثر اقتحام النمر خيمته وفق المصدر نفسه.

ولا يزال الحيوان طليقا في منطقة حرجية محمية وهو من بين 15 نمرا مهددا جدا لا تزال في جنوب سومطرة التي سجلت فيها 5 هجمات نمور أدى اثنان منهما إلى وقوع قتلى، بحسب ما أفاد المسؤول نفسه.

والمواجهات بين الحيوانات والبشر منتشرة في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا خصوصا في المناطق التي تشهد قطعا لأشجار الغابات المطيرة لزراعة أشجار النخيل المدر للزيت ما يقضي على المواطن الطبيعية للحيوانات.

وقتل رجل في مارس الماضي بعدما هاجمه نمر في إقليم ريو في سومطرة فيما قتل نمر آخر قبل أشهر على ذلك عاملا في مزرعة في المنطقة.

وتعتبر نمور سومطرة مهددة جدا بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع وجود 400 إلى 500 منها فقط في البرية.