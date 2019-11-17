«سيلفي» يودي بحياة سائح فرنسي في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 03:30 مساء
وفاة سائح فرنسي في تايلاند خلال محاولته التقاط صورة «سيلفي» (أ ف ب)

لقي سائح فرنسي في تايلاند حتفه بعدما سقط من أعلى شلال فيما كان يحاول التقاط صورة «سيلفي»، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

ووقعت الحادثة بعد ظهر الخميس، في جزيرة كوه ساموي التي تعد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل نقطة جذب للسياح، وفق «فرانس برس».

وسقط الرجل البالغ من العمر 33 عاما من شلال «نا موييانغ 2» وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني في يوليو، كما أوضح فوفادول فيرييافارانغكول من الشرطة السياحية.

وقال «استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته لأن الشلال زلق وشديد الانحدار»، مشيرا إلى أن المكان أغلق ووضعت لافتة تحذر السياح من خطر الاقتراب.

وأضاف الشرطي «قال صديقه إنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي لكنه انزلق وسقط».

وتعتبر تايلاند إلى حد كبير وجهة آمنة للسياح وهي تستقطب أكثر من 35 مليون زائر كل عام.

لكن هذا القطاع تلقى ضربة قوية في العام 2018 بعدما غرقت عبارة تقل سياحا صينيين في جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل 47 شخصا.

وسلطت تلك الحادثة الضوء على قواعد السلامة المتراخية في قطاع السياحة وتسعى السلطات جاهدة لتحسين صورة البلاد منذ ذلك الحين.

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