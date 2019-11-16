باريس تحمي الحيوانات البرية من «السيرك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 04:28 مساء
لبؤة في مهرجان مونتي كارلو الدولي للسيرك في 13 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

دعت بلدية باريس الحكومة الفرنسية إلى أن تحذو حذوها، بعدم منح «تراخيص» لفرق السيرك، التي تقدم عروضا مع حيوانات برية.

وصوتت البلدية، مساء الجمعة، لصالح قرار ينهي اعتبارا من نهاية العام المقبل منح «تراخيص إشغال أراض» لفرق السيرك هذه، حسب «فرانس برس».

وقالت مساعدة رئيسة بلدية باريس لشؤون الطبيعة الحضرية، بينيلوب كوميتيس: «باستطاعتنا أن نشيد بهذا القرار، الذي يشكل تقدما مجتمعيا مرغوبا به من جميع الفرنسيين».

وأصدرت بلدية باريس قرارا رسميا بوقف منح «تراخيص استغلال المساحات العامة لأي سيرك يقدم عروضا مع حيوانات برية». ويأتي هذا القرار، بعدما وعدت وزيرة الانتقال البيئي إليزابيث بورن أخيرا بـ«الإعلان عن قرارات مهمة في الأسابيع المقبلة».

وأبدت كوميتيس المديرة السابقة لمنظمة «غرينبيس» البيئية بفرعها الفرنسي، أملها في أن «تحجز الدولة أخيرا موقعا لها في هذا الموضوع وتسمح ماليا لطواقم عمل السيرك بتغيير مسارهم المهني» بعد وقف عروض الحيوانات البرية. وخضع هذا القرار في باريس لمناقشات، خلال السنتين الماضيتين، وحظي بترحيب جمعيات الرفق بالحيوان.

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