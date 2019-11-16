«معجزة» تنقذ رجلا من فكي تمساح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 01:28 مساء

في واقعة يمكن أن يطلق عليها معجزة، نجا أسترالي من تمساح «ماكر»، بعدما تصارع معه ووضع إصبعا في عينه، في مشهد مثير.

وروى كريغ ديكمان الذي قرر، الأحد، الذهاب إلى الصيد في منطقة نائية في شمال أستراليا، تعرف باسم «موطن التماسيح»، أن تمساحا طوله 2,8 متر ظهر من خلفه فيما كان يهم لمغادرة الشاطئ، حسب «فرانس برس».

والجمعة، قال للصحفيين من المستشفى حيث يعالج في بلدة كيرنز في ولاية كوينزلاند: «عندما التففت لأعود إلى المنزل، كان أول ما رأيته هو رأسه متجها نحوي»، مشيرا إلى أن الحيوان عضه في فخذه. وأضاف: «أعتقد أن صوت قرقعة فكيه سيطاردني إلى الأبد».

وقال ديكمان (54 عاما) إنه تصارع مع التمساح على الشاطئ البعيد أثناء محاولته جره إلى المياه. ثم أدخل إبهامه في عينه، موضحا أنها كانت «البقعة الناعمة» الوحيدة التي وجدها على الحيوان.

وأوضح أنه نجح بعد دقائق في الوصول إلى ظهر التمساح وأغلق فكيه، مشيرا إلى أنه دفع الحيوان بعيدا ليعود مرة أخرى إلى المياه. وخلال الحادث، تعرض ديكمان لتمزق في جلد يديه وساقيه. وقال: «كان هذا التمساح ماكرا ومخادعا».

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