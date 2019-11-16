هاري وميغن يكشفان وجهتهما في عيد الميلاد

الأمير هاري وزوجته ميغن (وسط) في صورة أرشيفية (الإنترنت)

كشف الأمير هاري وزوجته ميغن وجهتهما في عيد الميلاد المقبل، إذ إنهما لن يمضيا هذه المناسبة مع بقية أفراد العائلة المالكة، حسب التقاليد المتعارف عليها.

وبدلا من الانضمام إلى الملكة إليزابيث الثانية في مقرها في ساندرينغهام، في نورفولك في شرق إنجلترا، سيمضي الزوجان وطفلهما آرتشي عطلة عيد الميلاد مع والدة ميغن التي تعيش في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وجاء في بيان أصدره الزوجان: «بعدما أمضيا آخر عيدَي ميلاد في ساندرينغهام، سيمضي دوق ودوقة ساسكس عطلة هذا العام كعائلة جديدة مع والدة الدوقة دوريا راغلاند». وأضاف: «يحظى هذا القرار بدعم الملكة».

ولم يتضح بعد ما إذا كان الزوجان سيسافران لزيارة راغلاند، أو أنهما سيدعوانها إلى بريطانيا.