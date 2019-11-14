مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:24 صباحا
مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية (أ ف ب)

يعمد شخص مجهول منذ أكثر من عام على إخفاء كتب لا تعجبه، تحمل على الرئيس دونالد ترامب أو تدعو إلى السيطرة على الأسلحة النارية أو تتناول المثلية الجنسية، في مكتبة عامة في إيداهو (شمال غرب الولايات المتحدة) لمنع قراء آخرين من الاطلاع عليها.

وقالت مديرة المكتبة بيتي آمون لوسائل إعلام محلية: «إنها رقابة بكل بساطة»، وعمد المسؤول أو المسؤولون عن هذا الأمر إلى أخذ بعض الكتب التي تتناول مواضيع سياسية ومجتمعية من رفوف المكتبة لإخفائها وراء صفوف من الأعمال الأخرى، أو لوضعها في نهاية القسم المخصص لنوع الخيال، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتمضي أسابيع لا بل أشهر قبل أن يتمكن الموظفون من العثور على الكتب المختفية على ما أكدت آمون لوسائل الإعلام الأميركية التي تحمست للقضية، وأكثر الكتب المستهدفة هو «فاير آند فيوري» لمايكل وولف، الذي ينتقد بقوة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوضحت آمون: «لقد غير مكان هذا الكتاب مرات لا تحصى» مشددة على وجود نية متعمدة.

وأشارت إلى رسالة تركت في صندوق التعليقات في المكتبة في أغسطس 2018 بعيد بدء هذه القضية، وجاء في الرسالة: «لاحظت أن عددا كبيرا من الكتب يهاجم رئيسنا، سأستمر في إخفاء الكتب في أبعد الأماكن لأبعد هذه البروباغندا عن متناول الأذهان الفتية»، ورأت مديرة المكتبة أن «هذا العمل صبياني ومضيعة فعلية للوقت، ولن يحقق الهدف المرجو منه على أية حال».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية
ليبيا
نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟