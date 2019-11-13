رجل أعمال بريطاني يعتذر عن تغريدة اعتبرت عنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 11:42 صباحا
الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون (أ ف ب)

قدم الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون اعتذاراته عن تغريدة أرسلها حول إطلاق مركز مكرس لريادة الأعمال في جنوب أفريقيا مرفقة بصورة لا يظهر فيها إلا بيض.

وغرد ريتشارد برانسون قائلا: «من الرائع أن نكون في جنوب أفريقيا لإطلاق مركز برانسون جديد لريادة الأعمال. هدفنا أن نصبح قلب ريادة الأعمال في أفريقيا الجنوبية»، مع صورة تظهره مع ثمانية شباب كلهم من البيض، وفق «فرانس برس».

وأثارت الصورة موجة اعتراضات في جنوب أفريقيا التي لا تزال تسممها توترات عنصرية بعد ربع قرن على انهيار نظام الفصل العنصري رسميا.

وقال أحد رواد الإنترنت: «تحتاجون إلى مزيد من السود في صوركم ومشاريعكم». وسأل آخر عبر «تويتر»: «أين وجدتم هذا العدد من البيض في جنوب أفريقيا؟» بينما يمثل السود أكثر من 80% من سكان هذا البلد.

وكتب ريتشارد برانسون يقول إن الصورة «تفتقر إلى التنوع. أعتذر عن ذلك»، مشددا على أن «مركز برانسون لريادة الأعمال هو لكل الجنوب أفريقيين» من دون أن ينشر أي صورة هذه المرة.

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