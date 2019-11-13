ضواحي سيدني في مرمى حرائق الغابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 10:11 صباحا

تتواصل حرائق الغابات في أستراليا، حتى إنها وصلت إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط سيدني، الثلاثاء.

وهو ما دفع رجال الإطفاء إلى رش مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة، التي تعد أكبر مدن البلاد، وفق «فرانس برس».

وقالت السلطات إن حريقا خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، بينما هناك حريق آخر تحت السيطرة.

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني، على بعد نحو 15 كيلومترا من وسط المدينة. ونشرت السلطات رجال الإطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

وحذرت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز السكان من أن «الحريق يمتد بسرعة»، مضيفة أن «الممتلكات تحت التهديد». ولم ترد تقارير فورية عن وصول الحرائق إلى أي مبان أو ممتلكات في المنطقة.

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