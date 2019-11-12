إلقاء القبض على الفيل «بن لادن» في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 10:15 صباحا
إلقاء القبض على الفيل «بن لادن» في الهند (أ ف ب)

ألقي القبض على فيل مسمى «بن لادن» تيمنا بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، تسبب بمقتل خمسة أشخاص، في عملية مطاردة واسعة في ولاية أسام شمال شرق الهند على ما أفاد مسؤولون.

وطارد مسؤولون في هيئة حماية الثروة الحيوانية الفيل أياما عدة في الغابة مستعينين بطائرات مسيرة وفيلة مدجنة، وقال مسؤول «نفذنا المرحلة الأخيرة باستخدام سهمين يحويان مسكنات للتمكن من إلقاء القبض على الفيل الذكر»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضاف «يجب نقل الفيل إلى غابة غير قريبة من منطقة سكنية»، وكان الفيل قتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاث نساء عندما عاث فسادا على مدى 24 ساعة في أكتوبر في منطقة غوالبارا.

وأكد المسؤولون أنه سيأخذون في الاعتبار رفاهية الفيل وسلامة السكان المقيمين قرب المناطق الحرجية عند اختيارهم مكان نقل الفيل.

وقتل نحو 2300 شخص بسبب الفيلة في الهند في السنوات الخمس الأخيرة، على ما أظهرت أرقام رسمية يونيو، ومنذ 2011 قتل 700 فيل غالبا بسبب حوادث ناجمة عن تقلص موطنها الطبيعي بسبب قطع أشجار الغابات.

وغالبا ما تهاجر الفيلة في منطقة غوالبارا وتصطدم بالسكان مما يؤدي إلى وقوع ضحايا، وسمم سكان فيلة أو عمدوا إلى قتلها بالرصاص فيما نفقت أخرى صعقا بالتيار الكهربائي باصطدامها بحواجز كهربائية أو عند عبورها خطوط السكك الحديد.

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