القنب الهندي قد يعيق هدف نيل يونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 03:13 مساء
مغني الروك نيل يونغ خلال حفلة، كيبيك، كندا، 6 يوليو 2018 (أ ف ب)

يسعى مغني الروك الكندي، نيل يونغ، للحصول على الجنسية الأميركية؛ بهدف المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، حسب ما أعلن.

إلا أن استهلاك القنب الهندي يعقد العملية، على ما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص بالمغني الشهير، حسب «فرانس برس».

وأعرب المؤلف الموسيقي (74 عامًا) في مقال عن سعادته بالنجاح في اختبار، إذ رد «بصراحة» على أسئلة كثيرة طرحت عليه، موضحًا أنه ينبغي عليه الخضوع لاختبار آخر بسبب استهلاك القنب.

وكتب أن السلطات الأميركية قالت في أبريل، إنه لا يمكن للطامحين إلى نيل الجنسية الأميركية أن يكونوا ضالعين «في بعض النشاطات المرتبطة بالماريغوانا»، حتى لو كانت مشروعة في الولاية التي يقيمون فيها أو في بلدهم الأم كما هي الحال في كندا.

وأضاف يونغ أنه يأمل أن يتمكن من التصويت، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة «بحسب ما يمليه علي ضميري».

في العام 2018 منع المغني الذي كان يدعم المرشح الديمقراطي برني ساندرز، دونالد ترامب من استخدام أغنيته «روكين إن ذي فري وورلد» في إطلاق حملته من دون أن يطلب الإذن منه.

وأصدر نيل وينغ ألبومًا بعنوان «كولورادو» في أكتوبر. وسبق له أن أصدر 40 ألبومًا مسجلاً في الاستوديو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
هاريس يبحث مع خبراء ليبيين خيارات إيجاد إطار دستوري
ليبيا
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
الولايات المتحدة تدعم «وضع حد فوري للقتال الدائر في ليبيا»
ليبيا
واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار يحمي حياة السائق إذا تعرض لمشكلة صحية