القنب الهندي قد يعيق هدف نيل يونغ

مغني الروك نيل يونغ خلال حفلة، كيبيك، كندا، 6 يوليو 2018 (أ ف ب)

يسعى مغني الروك الكندي، نيل يونغ، للحصول على الجنسية الأميركية؛ بهدف المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، حسب ما أعلن.

إلا أن استهلاك القنب الهندي يعقد العملية، على ما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص بالمغني الشهير، حسب «فرانس برس».

وأعرب المؤلف الموسيقي (74 عامًا) في مقال عن سعادته بالنجاح في اختبار، إذ رد «بصراحة» على أسئلة كثيرة طرحت عليه، موضحًا أنه ينبغي عليه الخضوع لاختبار آخر بسبب استهلاك القنب.

وكتب أن السلطات الأميركية قالت في أبريل، إنه لا يمكن للطامحين إلى نيل الجنسية الأميركية أن يكونوا ضالعين «في بعض النشاطات المرتبطة بالماريغوانا»، حتى لو كانت مشروعة في الولاية التي يقيمون فيها أو في بلدهم الأم كما هي الحال في كندا.

وأضاف يونغ أنه يأمل أن يتمكن من التصويت، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة «بحسب ما يمليه علي ضميري».

في العام 2018 منع المغني الذي كان يدعم المرشح الديمقراطي برني ساندرز، دونالد ترامب من استخدام أغنيته «روكين إن ذي فري وورلد» في إطلاق حملته من دون أن يطلب الإذن منه.

وأصدر نيل وينغ ألبومًا بعنوان «كولورادو» في أكتوبر. وسبق له أن أصدر 40 ألبومًا مسجلاً في الاستوديو.