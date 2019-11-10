تلاميذ روس يتدربون على جمع رشاشات كلاشينكوف في مئوية مخترعها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 12:26 مساء
تدرب أكثر من مئة تلميذ روسي على جمع بندقية كلاشينكوف في أجد متنزهات موسكو (أ ف ب)

تدرب أكثر من مئة تلميذ روسي على جمع بندقية كلاشينكوف في أحد متنزهات موسكو ضمن نشاطات مقررة في عطلة نهاية الأسبوع؛ احتفالًا بالذكرى المئوية الأولى لولادة ميخائيل كلاشينكوف مخترع هذا السلاح الشهير.

ويشهد يوم الأحد، الذي يصادف ميلاد كلاشينكوف فعاليات عديدة من بينها معارض ودروس في الوطنية، وفق «فرانس برس».

والسبت تجمع عشرات الصبيان والفتيات، بعضهم بلباس عسكري، في متنزه في جنوب موسكو للمشاركة في مسابقات ونشاطات من بينها مباراة «باينتبول» وجمع نماذج وهمية من الرشاش.

وقال أندري ستاريه مدير منظمة «غوارديا» للشبيبة المنظمة للنشاط: «ما لا يقل عن مئة شخص شاركوا» في النشاطات.

وشدد على أن منظمته تقيم نشاطات كهذه بانتظام وأن تجمع السبت، غير مرتبط مباشرة بالذكرى، مشيرًا إلى أن الأطفال الروس بحاجة إلى أن يطلعوا «على الحياة الفعلية» وكيفية جمع هذا السلاح الشهير.

توفي كلاشينكوف العام 2013 عن 94 عامًا وهو يعتبر في روسيا بطلًا قوميًّا ورمزًا لماضي البلاد العسكري.

ويشكل رشاشه عنصرًا أساسيًّا في التدريب العسكري في روسيا، وهو سلاح تستخدمه كثيرًا ميليشيات وجيوش عبر العالم.

وبيع أكثر من مئة مليون رشاش كلاشينكوف في العالم وثمة خمسون جيشًا يستخدمه منها الجيشان العراقي والصومالي.

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