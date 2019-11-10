كوبا تفتح المجال للإنتاج السينمائي المستقل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 10:09 صباحا
رجل أمام ملصقات أفلام خلال مهرجان هافانا آي فيلم فيستيفال (أ ف ب)

شرعت الحكومة الكوبية، الأربعاء، مزاولة مهن عدة في قطاع السينما للجهات الخاصة، بعد بضعة أسابيع على السماح للمنتجين المستقلين بالعمل، فاتحة المجال تاليا لنشاط سينمائي مستقل بعد سيطرة الدولة الاشتراكية لعقود على القطاع.

وتتيح سلسلة من المعايير التي نشرت عبر الجريدة الرسمية عمل جهات خاصة في مجال تشغيل المعدات وتأجيرها للإنتاج الفني، إضافة إلى إدارة تجارب الأداء والمساعدة في الإنتاج، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي سبتمبر، أطلقت الحكومة الكوبية التسجيل في السجل الوطني للمبتكرين المستقلين في المجال المرئي والمسموع والسينما، وفي الحالتين، تمنح التراخيص من جانب المعهد الكوبي للسينما وهو جهة عامة.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ بعض المنتجين العمل بصورة مستقلة، وهو نشاط كان ممنوعا قانونا في السابق، لكن السلطات كانت تغض الطرف عنه، وبقيت السينما تحت هيمنة المعهد الكوبي للسينما منذ إنشائه في 1959، ومن شأن هذه التدابير أن تدعم أنشطة خاصة جديدة بينها الترجمة وإنتاج المنتجات الغذائية وبيعها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجدل يشتعل حول أفلام الأبطال الخارقين