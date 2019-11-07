عدد مشتركي «نيويورك تايمز» يناهز خمسة ملايين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 03:59 مساء
تضع الصحيفة هدفا لها محددا بالوصول إلى عشرة ملايين مشترك في 2025 (أ ف ب)

تقترب جريدة «نيويورك تايمز» من عتبة خمسة ملايين مشترك بدفع خاص من نمو الاشتراكات في خدماتها الرقمية، حسب ما أعلنت المجموعة الأربعاء، مؤكدة أنها تسير بخطى ثابتة لبلوغ هدفها المحدد بعشرة ملايين مشترك في 2025.

وخلال الربع الثالث من هذا العام، استقطبت «نيويورك تايمز» 273 ألف مشترك على خدماتها الإلكترونية، ليصل إجمالي عدد مشتركيها إلى 4,9 مليون في المجموع، بينهم أربعة ملايين بالنسخة الإلكترونية وحدها، أي بتقدم نسبته 31% خلال عام للخدمات الرقمية، وفق «فرانس برس».

مع ذلك، لم تسجل الإيرادات المتأتية من الاشتراكات سوى ازدياد بنسبة 3,7%، في تفاوت مرده بجزء منه إلى العروض الترويجية.

وأطلقت «نيويورك تايمز» في 2018 اشتراكا بدولار واحد أسبوعيا، ثم استبدلت به في 2019 عرض اشتراك بدولارين أسبوعيا على مدى عام بدلا من 3,75 دولار من دون العرض.

وغيرت المجموعة إستراتيجيتها خلال الربع الأخير مع إرغام المستخدمين الراغبين في قراءة مقالات مجانا بعدد يفوق الحد الأقصى المسموح به على تسجيل أسمائهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمجموعة، مارك تومسون، خلال مؤتمر عبر الهاتف أن هذا التطور يسمح بتحويل أكثر فعالية للقراء من النسخة المجانية إلى تلك المدفوعة.

ولفت إلى أن بلوغ الهدف المحدد بعشرة ملايين مشترك في 2025 «في متناول اليد».

وأشار تومسون إلى أن عدد الاشتراكات من خارج الولايات المتحدة يسجل نموا كبيرا، إذ بلغ 525 ألف مشترك، معلنا أن الهدف يكمن في الوصول إلى مليوني مشترك بحلول 2025.

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