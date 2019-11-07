القبض على زوجين فرا من قاعة المحكمة خلال محاكمتهما

تايلاند منتجة للمخدرات ومركز رئيسي لتهريبها (أ ف ب)

أعلنت السلطات التايلاندية، الأربعاء، أنها ألقت القبض على رجل أميركي وزوجته التايلاندية فرا خلال محاكمتهما بعد إطلاق النار في القاعة، وطعن كل من وقف في طريق هروبهما.

وتمكن الزوجان بمساعدة شريك لهما من الفرار بشكل عنيف من قاعة المحكمة في مدينة باتايا في جنوب البلاد، الإثنين، مما أسفر عن إصابة شرطي قبل أن يفرا في شاحنة صغيرة، وفق «فرانس برس».

لكن تم تعقبهما، الأربعاء، في مقاطعة سا كايو عند الحدود مع كمبوديا، حيث أخذ الأميركي المشتبه فيه في قضية مخدرات زوجته رهينة خلال المواجهة مع الشرطة.

وقال ساتاوات هيرانبورانا مساعد قائد الشرطة الوطنية: «أطلق المشتبه فيه الأجنبي النار على زوجته ثم على نفسه»، مضيفا أن الرجل أصيب بجروح «خطرة» وأن حالة الزوجة أقل خطورة منه.

وفي حال إدانتهما، يواجه الزوجان احتمال الحكم عليهما بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات، لكن نادرا ما تنفذ الأحكام.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به الثالث على حدة، بينما اعتقل اثنان آخران يشتبه في مساعدتهما هذا الثلاثي في عملية الفرار الجريئة.

وتعد تايلاند بلدا منتجا للمخدرات ومركزا رئيسيا لتهريبها.