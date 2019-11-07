توقف عرض مسرحي بسبب انهيار سقف المسرح في لندن

انهيار جزئي لسقف في مسرح بيكاديلي في لندن (ارشيفية:انترنت)

أدى انهيار جزئي لسقف في مسرح بيكاديلي في لندن، الأربعاء، إلى توقف عرض مسرحية «وفاة بائع متجول» لأرثر ميلر، بعد أن تسبب في قليل من الإصابات الطفيفة وأدى إلى إخراج الجمهور من قاعة العرض.

وجرى استدعاء الشرطة إلى مسرح «وست إند»، حيث كان الممثل الأميركي وندل بيرس، يؤدي دور ويلي لومان، بطل المسرحية، التي كتبها ميلر في العام 1949، وفقًا لـ«رويترز».

وقالت الشرطة في بيان: «الجميع أخرجوا من المسرح، عانى عدد قليل من إصابات طفيفة»، وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه جرى إخراج 1100 شخص من المسرح بعد سقوط جزء من السقف.

وقال بيرس الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني «ذا واير» وفيلم «سيلما» في العام 2014 لرواد المسرح من خلال رسالة عبر «تويتر»: «أود أن أشكركم جميعا على الإخلاء الآمن، نعتذر ومسرورون لأن أحدا لم يصب بأذى أو ضرر».

انهيار جزئي لسقف في مسرح بيكاديلي في لندن (رويترز)