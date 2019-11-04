الناكوع: رالي بني وليد يدعم حركة السياحة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 03:39 مساء
تجرى هذه الأيام التجهيزات لإقامة الرالي للمرة الأولى في بني وليد (بوابة الوسط)

حددت اللجنة المشرفة على رالي بني وليد والدراجات النارية مسار الطريق، وتجهيز المسارات لانطلاق الرالي الذي سيقام بمنطقة اشميخ بمدينة بني وليد.

وقال مدير مكتب السياحة بني وليد، عبدالله الناكوع، لـ«بوابة الوسط» الإثنين، إن مدينة بني وليد تتمتع بتضاريس وكثبان رملية تصلح لمثل هذه المسابقات الرياضية.

وأوضح أنه تجرى هذه الأيام التجهيزات لإقامة الرالي للمرة الأولى في بني وليد، دعمًا للحركة السياحية في المدينة.

يشار إلى أن الرالي سيكون تحت إشراف وتنظيم مكتب السياحة ببني وليد، و يتضمن سباقًا لسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، إضافة إلى عدد من المسابقات الترفيهية.

تجرى هذه الأيام التجهيزات لإقامة الرالي للمرة الأولى في بني وليد (بوابة الوسط)
تجرى هذه الأيام التجهيزات لإقامة الرالي للمرة الأولى في بني وليد (بوابة الوسط)
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