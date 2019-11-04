بيع ملابس أوليفيا نيوتن جون في فيلم «غريس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 11:32 صباحا
السترة الجلدية السوداء التي ارتدتها أوليفيا نيوتن جون في فيلم "غريس" (أ ف ب)

بيعت السترة السوداء والسروال اللذان ارتدتهما أوليفيا نيوتن جون بفيلم «غريس»، السبت، مقابل 405 آلاف و700 دولار في مزاد بمدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ولا يزال فيلم «غريس» الموسيقي يحظى بشعبية كبيرة بعد أكثر من أربعة عقود على طرحه في الصالات، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وبيع السروال العالي الخصر والسترة الجلدية السوداء اللذان كانت ترتديهما أوليفيا نيوتن جون لدى أداء الأغنية الشهيرة «يور ذي وان ذات أي وانت»، بضعفي السعر المتوقع، على ما ذكرت دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات في بيان.

كما بيع ملصق يحمل توقيع جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون وأفراد آخرين من طاقم العمل، بسعر 64 ألف دولار فيما قيمته التقديرية لم تكن تتخطى الألف دولار.

ويعود ريع هذا المزاد بجزء منه إلى مركز أوليفيا نيوتن جون للبحوث بشأن السرطان، وهو المرض الذي أصاب الممثلة للمرة الثالثة العام 2018.

وأعلنت قناة «إتش بي أو» التي تبث عبر الكابل تحضيرها مسلسلا مستوحى من عالم «غريس» سيتضمن استعادة لبعض الأغنيات والشخصيات من الفيلم.

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