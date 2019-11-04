سفينة عالقة منذ قرن في شلالات نياغرا تتحرك

شلالات نياغرا الشهيرة من الجانب الأميركي في 22 يونيو 2019 (أ ف ب)

أعلنت الشركة التي تدير شلالات نياغرا أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تحريك سفينة عالقة منذ أكثر من قرن في أعلى الشلالات عدة أمتار.

وأوضح جيم هيل من شركة «نياغرا باركس» في شريط فيديو بث عبر «تويتر»: «نظن أن السفينة تقدمت 50 مترا مقارنة بموقعها الأساسي»، مشيرا إلى أن السفينة «انقلبت على جنبها».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار والرياح العاتية في المنطقة مساء الخميس، تسببتا بذلك، حسب «فرانس برس».

وتحمل السفينة اسم «آيرون سكو»، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياغرا، بعدما علقت في الصخور من الجانب الكندي العام 1918 على بعد 600 متر من انحدار الشلالات إثر عملية قطر.

وقال رئيس مجلس إدارة «نياغرا باركس»، ديفيد أداميس، لمحطة «إيه بي سي»، «يبدو الوضع مستقرا الآن لكن في حال ساء الطقس قد تتحرك السفينة بعض الشيء».

وفي حال استمرت السفينة بالتقدم واقتربت من السقوط في الشلالات، ستتخذ إجراءات لضمان سلامة الجميع على ما أكد أداميس. ويزور ملايين السياح نياغرا التي تضم 3 شلالات موزعة بين الولايات المتحدة وكندا.