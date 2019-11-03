إيطاليا تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 05:50 مساء
عنصران من الدرك الإيطالي قرب القصر الرئاسي في روما، 27 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أوقف حوالى 150 شخصا حول العالم إثر تحقيق استمر ثماني سنوات بشأن شبكة إتجار دولي بالمخدرات، بحسب ما كشفت شرطة منطقة بيروجيا في وسط إيطاليا وهي الجهة المشرفة على التحقيق.

وتحدثت السلطات الإيطالية عن تفكيك «منظمة غير مسبوقة وغير مثيرة للشبهات» من تجار المخدرات الدوليين وهم أشخاص متعلمون ويتقنون لغات عدة يتسترون تحت غطاء مهن أخرى كتصفيف الشعر أو التجارة أو التمثيل أو إدارة الشركات، وفق «فرانس برس».

وأوضح المدعي العام في بيروجيا جوزيبي بيتراتسيني في ملخص صحفي عن التحقيق الطويل أن الشبكة كان يديرها خصوصا مواطنون من تنزانيا، بحسب ما أفادت وكالة «آجي» الإيطالية للأنباء.

وأجري التحقيق بالاستعانة بشرطيين من وحدة مكافحة المافيا ومكافحة المخدرات، وأيضا بالتعاون مع محققين من بلدان أوروبية أخرى. وأفضى إلى توقيف 144 مهرّبا في العالم، بينهم ملكة جمال سابقة من جنوب إفريقيا أوقفت في نابولي سنة 2013.

كما أفضت هذه العملية إلى ضبط 230 كيلوغراما من الهيرويين و20 كيلوغراما من الكوكايين و15 كيلوغراما من الماريجوانا وكيلوغرامين من مخدر «أم دي أم إيه» بين 2013 و2015، خصوصا في مطاري أورلي ورواسي شارل ديغول في باريس.

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