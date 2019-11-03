ألعاب نارية احتفالا بإطلاق زعيمي مافيا في إيطاليا

عناصر من الشرطة الإيطالية في روما، 4 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

شهدت سماء منطقة سكنية قرب مدينة نابولي الإيطالية إطلاق مفرقعات احتفالًا بخروج زعيمين لعصابة المافيا من السجن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية السبت.

وأنهى جوفاني إيليانو (48 عامًا) وسيلفيو دي لوكا (41 عامًا) محكوميتهما بالسجن ثماني سنوات وعشر سنوات على التوالي، خصوصًا بتهمة الابتزاز، وفق «فرانس برس».

وفي حي مونتيروسييلو في غرب نابولي، كان نحو مئة من أقرباء زعيمي المافيا وأصدقائهما ينتظرون للاحتفال مع تقديم مشروبات واستخدام مؤثرات ضوئية وألعاب نارية.

ولمناسبة عودة هذين الزعيمين المافيويين إلى معقلهما المعروف بالإتجار بالمخدرات، جرت الاستعانة بمغنٍ شعبي للأغنيات التقليدية لمنطقة نابولي، وأهدى أغنيات عدة إلى أعضاء في عصابات المافيا لا يزالون وراء القضبان، بحسب المعلومات الصحفية.

هذا الحدث الذي انتشرت صور وتسجيلات فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضع تحقيق من الدرك.