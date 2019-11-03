توقيف جاين فوندا خلال تظاهرها ضد التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 12:25 مساء
جاين فوندا لدى توقيفها في واشنطن خلال تظاهرة، 1 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أوقفت الممثلة الشهيرة جاين فوندا الجمعة، في واشنطن للمرة الرابعة خلال شهر، بعد مشاركتها في تظاهرة جديدة احتجاجا على تراخي المسؤولين السياسيين في التصدي لمخاطر التغير المناخي.

وأكدت الممثلة والناشطة للصحفيين الذين كانوا موجودين بأعداد كبيرة لدى تكبيل يديها برباط من البلاستيك الأبيض «هذه المرة قد أبيت ليلتي وأنا قيد التوقيف لكن لا مشكلة فليلة واحدة ليست بالأمر الخطير»، وفق «فرانس برس».

وجلست فوندا مع حوالي ثلاثين ناشطا، إضافة إلى الممثلتين روزانا أركيت وكاثرين كينر، ورددت أغنيات في بهو مبنى إداري تابع للكونغرس تمنع فيه التظاهرات، بانتظار أن يتدخل الشرطيون الذين باتوا معتادين على حركتها هذه، ليقتادوها إلى مركز الشرطة.

هذه النجمة السينمائية التي تبلغ قريبا عامها الثاني والثمانين والتي انخرطت في السبعينات في الحراك من أجل السلام وحقوق النساء، باتت ملتزمة في حركة العصيان المدني المستوحاة من الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ.

وأوضحت «لقد استلهمت من غريتا تونبرغ والطلاب الشباب المضربين في العالم أجمع»، مذكرة بأن العالم يواجه «أزمة قد تحدد هل سيكون لأطفالنا وأحفادنا مستقبل».

كما أكدت فوندا التي ذهبت إلى فيتنام للتظاهر ضد الحرب سنة 1972، أن التحرك في أزمة المناخ حاجة ملحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة