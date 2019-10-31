السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)

البوستر الرسمي للمباراة المنتظرة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن اتحاد المصارعة العالمية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، الأربعاء، في استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وسط حضور كبير من عمالقة المصارعين المعروفين، أن أول نزال للسيدات سيقام في المملكة مساء الخميس، كجزء من موسم الرياض، الذي يضم أكثر من 100 فعالية خلال شهرين، يقدم خلالها فعاليات ترفيهية ورياضية على مستوى عالمي.

وستشارك النجمتان نتاليا ولايسي إيفانز في «كراون جول»، الذي سيظهر فيه أيضا رومان رينز وبطل الملاكمة للوزن الثقيل، الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري وبروك ليسنر وبطل «اليونيفرسال» سيث رولينز، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

كما يستعد المصارع السعودي منصور الشهيل نجم المصارعة الحرة، لخوض مواجهة نارية أمام السويسري سيزارو، اليوم، خلال عرض «كراون جول» 2019، الذي يتطلع خلاله الشهيل إلى تكرار إنجازه، الذي حققه في عرض سوبر شو داون، الذي أقيم في السعودية في شهر يونيو الماضي، عندما حقق الفوز بالمعركة الملكية التي ضمت 50 مصارعا آنذاك.

وأظهر منصور تشوقه الشديد لإظهار إمكاناته أمام حشد جماهيري ينتظر حضوره للمواجهة، يضم كثيرا من أصدقائه وعائلته وأبناء بلاده.