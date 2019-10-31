نيويورك تكثف الجهود من أجل الدراجات الهوائية

نيويورك تكثف الجهود من أجل الدراجات الهوائية اعتبارا من 2022 (أ ف ب)

تكثف نيويورك الجهود لحماية ركاب الدراجات الهوائية وتيسير حركة الحافلات من خلال استثمار نحو 1,7 مليار دولار في هذا المجال، اعتبارا من 2022.

فقد اعتمد المجلس البلدي بغالبية كبيرة خطة لإنشاء 400 كيلومتر من المسالك المحمية الإضافية المخصصة للدراجات الهوائية في خلال خمس سنوات، في حين لقي 25 راكبا من مستخدمي وسيلة النقل هذه حتفه هذا العام على طرقات نيويورك، في حصيلة هي الأسوأ منذ 20 عاما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتضم المدينة مسالك لركاب الدراجات الهوائية تمتد على ألفي كيلومتر، وبذل رئيس البلدية الحالي، بيل دي بلازيو، جهودا كبيرة في هذا الصدد منذ العام 2014، غير أن 200 كيلومتر تقريبا من هذه المسالك غير محمية بحواجز.

وقال رئيس المجلس البلدي الديمقراطي، كوري جونسون، الذي أشرف على وضع هذه الخطة إن «نيويورك أثبتت اليوم أنها من أكثر المدن تقدمية في البلد»، وتنص الخطة على تحسين حركة سير الحافلات من خلال اعتماد إشارات مرورية تعطيها الأولوية في نحو ألف تقاطع أساسي.

ويظن كثيرون أن هذه الخطة الممتدة على عشر سنوات، التي ما زال ينبغي تحديد سبل تمويلها ستلقى انتقادات كثيرة، لا سيما أن الحركة المرورية عسيرة في نيويورك حاليا.