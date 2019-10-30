مقتل إيراني بعد دفعه تحت عجلات قطار في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 04:52 مساء
محطة لقطارات الأنفاق في برلين، 1 أبريل 2019 (أ ف ب)

قضى إيراني في الثلاثين من العمر ليل الثلاثاء - الأربعاء في برلين بعدما دفعه مجهولون على سكة قطار أنفاق لدى محاولته منعهم من سرقة شخص مقعَد كان برفقته، بحسب القضاء المحلي ووسائل إعلامية.

وأشارت النيابة العامة في العاصمة الألمانية إلى أن الضحية دُفع عمدًا إلى السكة عند وصول قطار؛ ما تسبب بدهسه. بعدها بقي الرجل عالقًا بين القطار والسكة. وحاول عناصر فرق الإغاثة إنعاشه غير أن هذه المساعي باءت بالفشل، وفق «فرانس برس».

ولاذ المعتدي أو المعتدون بالفرار قبل وصول الشرطة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن الملابسات الدقيقة للحادثة لم تتكشف بعد.

غير أن جريدتي «برلينر تسايتونغ» و«بيلد» ذكرتا أن الضحية كان يرافق شخصًا مقعَدًا وحاول إنقاذه من محاولة نشل كان يقوم بها الجناة الذين تعرضوا إليه ودفعوه نحو القطار.

وكُلفت الشرطة الجنائية بالقضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 خطوات لحماية بياناتك على «غوغل» بعد وفاتك