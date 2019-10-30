مقتل إيراني بعد دفعه تحت عجلات قطار في برلين

محطة لقطارات الأنفاق في برلين، 1 أبريل 2019 (أ ف ب)

قضى إيراني في الثلاثين من العمر ليل الثلاثاء - الأربعاء في برلين بعدما دفعه مجهولون على سكة قطار أنفاق لدى محاولته منعهم من سرقة شخص مقعَد كان برفقته، بحسب القضاء المحلي ووسائل إعلامية.

وأشارت النيابة العامة في العاصمة الألمانية إلى أن الضحية دُفع عمدًا إلى السكة عند وصول قطار؛ ما تسبب بدهسه. بعدها بقي الرجل عالقًا بين القطار والسكة. وحاول عناصر فرق الإغاثة إنعاشه غير أن هذه المساعي باءت بالفشل، وفق «فرانس برس».

ولاذ المعتدي أو المعتدون بالفرار قبل وصول الشرطة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن الملابسات الدقيقة للحادثة لم تتكشف بعد.

غير أن جريدتي «برلينر تسايتونغ» و«بيلد» ذكرتا أن الضحية كان يرافق شخصًا مقعَدًا وحاول إنقاذه من محاولة نشل كان يقوم بها الجناة الذين تعرضوا إليه ودفعوه نحو القطار.

وكُلفت الشرطة الجنائية بالقضية.