هياكل عظمية عملاقة في شوارع العاصمة المكسيكية استعدادا للاحتفال بيوم الموتى

تنتشر هياكل عظمية عملاقة في شوارع العاصمة المكسيكية بمناسبة تذكار الموتى (أ ف ب)

تنتشر هياكل عظمية عملاقة على الطرق الإسفلتية في شوارع العاصمة المكسيكية استعدادا للاحتفال بيوم الموتى، وهو من التقاليد السائدة في الثقافة الشعبية.

ونفذت مجموعة من الفنانين هذه الأعمال المصنوعة من الورق المقوى والحجارة التي استحصل عليها من موقع بناء في حي تلاواك جنوب مدينة مكسيكو، قبل ذروة المهرجان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبدأت الاحتفالات بيوم الموتى السبت الماضي باستعراض شاركت فيه نساء ارتدين زي «كاترينا» وهي هيكل عظمي شهير يرمز إلى الموت صممه رسام الكاريكاتور خوسيه غوادالوبي بوسادا في العام 1912.

ويعتقد أنه في تذكار الموتى الذي يحتفى به في المكسيك في الأول من نوفمبر والثاني منه، تفتح البوابة التي تفصل بين الأحياء والأموات.

ويزور المكسيكيون في هذه المناسبة المقابر لتوجيه تحية إلى أرواح أقاربهم الموتى ويجلبون لهم الطعام والمشروبات في تقاليد تعود إلى قرون تمزج معتقدات ثقافة ما قبل الإسبان والكاثوليك، وأدرج هذا المهرجان في العام 2008 على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي.