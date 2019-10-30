نفوق مئات من حيوانات الكوالا في حريق حرجي بأستراليا

نفوق المئات من حيوانات الكوالا في حريق حرجي في أستراليا (أ ف ب)

يرجح أن تكون نفقت المئات من حيوانات الكوالا في حريق حرجي يجتاح ساحل أستراليا الشرقي، بحسب ما كشفت السلطات الأربعاء.

وأعربت العناصر المعنية بحماية الثروة الحيوانية في شمال ولاية نيوساوث ويلز عن قلقها على «هذه المجموعة الاستثنائية» من الكوالا التي تعيش في المنطقة التي تلتهمها النيران، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولا يزال الإطفائيون يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بسبب صاعقة السبت على بُعد حوالي 400 كيلومتر من شمال سيدني، وأتى الحريق على أكثر من ألفي هكتار.

وقالت سو آشتون رئيسة مستشفى الكوالا في بورت ماكواري إن «حيوانات الكوالا هذه تكتسي أهمية خاصة لأنها جد متنوعة على الصعيد الجيني».

وأعربت عن خشيتها من أن تكون مئات الجرابيات التي تعيش في هذه المنطقة التي تشهد تناسلا كبيرا «قد نفقت في هذا الحريق»، وقالت «إنها لمأساة وطنية لأن مجموعة الكوالا فريدة من نوعها».

وأدت التهيئة الزراعية والعمرانية إلى خسارة هذه الجرابيات موطنها، مما انعكس سلبا على التنوع الجيني، وتواجه ولاية نيوساوث ويلز موجة جفاف حادة ولا يزال أكثر من 70 حريقا مشتعلا هناك.