العثور على مخلوق جديد في فم قرش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 01:07 مساء
العثور على مخلوق جديد في فم قرش (أ ف ب)

عثر باحثون يابانيون على مخلوق جديد، يشبه القريدس بين فكي قرش حوتي.

هذه المخلوقات الصغرى التي أطلق عليها اسم «بودوسيروس جينبي» تنتمي لفصيلة الغماراويات المعروفة بقدراتها العالية على العيش في بيئات متنوعة، من الجبال الشاهقة إلى البحار العميقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

غير أن كبير الباحثين في جامعة هيروشوما، كو توميكاوا، أعرب عن دهشته بإيجادها في فم حيوان، وقال «هذه المخلوقات التي يتراوح عادة طولها بين 3 و5 سنتيمترات مذهلة بالفعل لأن في وسعها العيش في بيئات شديدة الاختلاف».

وكشف الباحثون أن هذا الصنف الجديد يتميز بلونه البني ويبلغ طوله خمسة ميليمترات ويغطي الوبر قوائمه، مما يساعده على التقاط القوت، وأقر كو توميكاوا «لكن لم أكن أتوقع أن نجده بين فكي قرش حوتي».

واكتُشف هذا النوع الجديد بعدما اتصل القيّمون على حوض للأسماك في جنوب أكويناوا بالباحثين لمعرفة ما في داخل فم القرش.

واستعرض الباحث بعض الأسباب التي تدفع هذه المخلوقات إلى اختيار بيئة من هذا النوع، قائلا إن هذا الموقع «موطن جيد بالفعل، إذ يتوافر فيه القوت والمياه»، ولفت إلى أنه يشكل أيضا «مكانا آمنا لا كائنات مفترسة فيه».

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