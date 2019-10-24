بيع «بيان إطلاق الألعاب الأولمبية المعاصرة» في مزاد

المخطوطة الأصلية للبيان الذي نصّه الفرنسي بيار دو كوبرتان لإطلاق الألعاب الأولمبية المعاصرة، 23 أكتوبر (أ ف ب)

تباع المخطوطة الأصلية لنص البيان الذي أعده بيار دو كوبرتان سنة 1892 لإطلاق الألعاب الأولمبية، في مزاد علني في نيويورك نهاية السنة الحالية، بحسب ما أعلنت الأربعاء دار «سوذبيز» التي عرضت الوثيقة للمرة الأولى على العلن في لوس أنجليس.

وفي هذا الخطاب، يفصّل البارون دو كوبرتان رؤيته لإعادة إطلاق الألعاب الأولمبية التي عرفها العالم في زمن الإغريقيين لتصبح منافسة رياضية معاصرة ودولية تحتفي بالتميز والروح الرياضية، وفق «فرانس برس».

وأشارت دار «سوذبيز» في بيان إلى أن «المخطوطة المؤلفة من 14 صفحة هي النسخة الوحيدة لهذا البيان. لقد دونها كوبرتان بالفرنسية لخطاب ألقاه في 1892 لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق الاتحاد الفرنسي لألعاب «القوى» في باريس.

هذه الوثيقة المقدرة قيمتها بمبلغ يراوح بين 700 ألف دولار ومليون دولار، ستكون جزءًا من المزاد الذي تقيمه «سوذبيز» في نيويورك 18 ديسمبر، ويشمل أيضًا كتبًا ومخطوطات.

وبعد عامين على إلقائه خطابه، أسس بيار دو كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1894، التي مهدت لانطلاق الألعاب الأولمبية بشكلها المعاصر في أثينا سنة 1896.

وقال مدير قسم الكتب والمخطوطات لدى «سوذبيز» في نيويورك، ريشار أوستان، إن «البيان يعرض بجرأة نظرة عصرية وتقدمية للبشرية»، واصفًا إعلان كوبرتان بأنه «عابر للأزمنة».