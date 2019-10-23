قطان ينقذان زوجين إيطاليين من انهيار منزلهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 05:04 مساء
هرة في سكة حديد سابقة في بلغراد، 23 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

نجا زوجان إيطاليان خمسينيان من انهيار منزلهما جراء انزلاق للتربة في منطقة ليغوريا، بفضل قطيهما، بحسب ما أكدا لصحيفة إيطالية الأربعاء.

وأوضح كلاوديو بيانا وهو من سكان كامبو ليغوره في شمال غرب إيطاليا، في مقابلة مصورة مع صحيفة «سيكولو 19»، «زوجتي استيقظت بسبب ضجيج قطينا سيمبا وموزيه»، وفق «فرانس برس».

وروى الرجل أن زوجته سابرينا بيليغريني تنبهت بعد وقوفها إلى أن «القطين كانا يلهوان بقطعة جص هوت من السقف. بعدها، لاحظنا تفسخا في الجدران».

وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق للتربة هزّ أساسات المنزل الرابض على سفح تلة.

وحاول الزوجان الفرار بالسيارة لكنهما علقا في مستنقع وحل قبل أن يأتي عناصر الإغاثة لنجدتهما.

وأضاف بيانا «شقيقي اتصل بي وقال كلاوديو، منزلك انهار».

ويظهر التسجيل المصور الذي نشرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني المسكن مدمرا بصورة شبه كاملة.

وتضرب عواصف رعدية قوية شمال غرب إيطاليا، خصوصا مناطق لومبارديا وبيمونته وليغوريا، منذ الإثنين، وأدت إلى مقتل سائق سيارة أجرة إثر سقوط سيارته بفعل انهيار جسر، فضلا عن إجلاء عشرات الأشخاص من المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز