قطان ينقذان زوجين إيطاليين من انهيار منزلهما

هرة في سكة حديد سابقة في بلغراد، 23 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

نجا زوجان إيطاليان خمسينيان من انهيار منزلهما جراء انزلاق للتربة في منطقة ليغوريا، بفضل قطيهما، بحسب ما أكدا لصحيفة إيطالية الأربعاء.

وأوضح كلاوديو بيانا وهو من سكان كامبو ليغوره في شمال غرب إيطاليا، في مقابلة مصورة مع صحيفة «سيكولو 19»، «زوجتي استيقظت بسبب ضجيج قطينا سيمبا وموزيه»، وفق «فرانس برس».

وروى الرجل أن زوجته سابرينا بيليغريني تنبهت بعد وقوفها إلى أن «القطين كانا يلهوان بقطعة جص هوت من السقف. بعدها، لاحظنا تفسخا في الجدران».

وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق للتربة هزّ أساسات المنزل الرابض على سفح تلة.

وحاول الزوجان الفرار بالسيارة لكنهما علقا في مستنقع وحل قبل أن يأتي عناصر الإغاثة لنجدتهما.

وأضاف بيانا «شقيقي اتصل بي وقال كلاوديو، منزلك انهار».

ويظهر التسجيل المصور الذي نشرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني المسكن مدمرا بصورة شبه كاملة.

وتضرب عواصف رعدية قوية شمال غرب إيطاليا، خصوصا مناطق لومبارديا وبيمونته وليغوريا، منذ الإثنين، وأدت إلى مقتل سائق سيارة أجرة إثر سقوط سيارته بفعل انهيار جسر، فضلا عن إجلاء عشرات الأشخاص من المنطقة.