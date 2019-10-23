نفوق الخروف «كريس» الشهير بصوفه

الخروف الأسترالي كريس دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب صوفه الوافر (أ ف ب)

نفق الخروف الأسترالي «كريس» الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب صوفه الوافر، حسب ما أعلنت جمعية ترعاه.

وتصدر خروف الميرينوس الأسترالي هذا عناوين الصحف بعد اكتشافه غارقا تحت وزن صوفه في محيط كانبيرا. وكان صوفه يهدد حياته أيضا، وفق «فرانس برس».

واستعين ببطل أستراليا في جز صوف الخرفان لقص صوفه وقد أزال 41,1 كيلوغراما وهو وزن قياسي.

وقدم هذا الصوف إلى متحف كانبيرا الوطني، ونقل «كريس» للإقامة في مزرعة في مقاطعة نيوساوث ويلز المجاورة.

وأعلنت جمعية «ليتل أوك ساكنتشري» التي تهتم بعشرات الحيوانات، الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي نفوق «كريس».

وكتبت عبر «فيسبوك»: «انفطر قلبنا لخسارة هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية».

وقالت مؤسسة الجمعية كايت لوك لصحيفة «كانبيرا تايمز» إن «كريس» نفق لأسباب طبيعية.

وأضافت: «كان سعيدا جدا وبصحة جيدة حتى فترة قصيرة». وأضافت أن «كريس» كان ظريفا جدا وكان الحيوان المفضل لدى الزوار.

«كريس» كان يبلغ نحو عشر سنوات بينما متوسط أعمار الخراف هي 10 إلى 12 سنة.