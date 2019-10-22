ملك تايلاند يجرد خليلته من كل ألقابها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 05:14 مساء
صورة لسينينات ونغفاجيراباكدي وزعها القصر الملكي التايلاندي في أغسطس 2019 (أ ف ب)

جرّد ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن خليلته البالغة من العمر 34 عاما من كل ألقابها بسبب «عدم الولاء» و«طموحها» الواضح لتحل محل الملكة.

ومنحت الحارسة الشخصية الملكية السابقة سينينات ونغفاجيراباكدي المعروفة بـ«كوي» هذه الألقاب في عيد ميلاد الملك السابع والستين في 28 يوليو، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من قرن التي يتّخذ فيها ملك تايلاندي شريكة. لكن الإثنين انتشر خبر سقوط سينيات السريع على شاشات التلفزيون الوطني، وفق «فرانس برس».

وسحبت منها رتبة تشاو خون فرا أو الخليلة النبيلة، بسبب «عدم الولاء للملك» وفقا لبيان ملكي وكذلك «العمل ضد أوامر الملكة (سوثيدا).. بسبب طموحاتها الخاصة».

وسوثيدا، النائبة السابقة لرئيس الحرس الشخصي للملك، نصبت ملكة في مايو بعدما أصبحت زوجة الملك ماها فاجيرالونغكورن الرابعة.

وأوضح البيان أن تصرفات كوي «تظهر أنها لم تحترم الملك ولا تفهم التقليد الملكي»، مضيفا أنها حاولت أن ترقى إلى مرتبة الملكة.

وقال المصدر إن سلوكها «غير المحترم» للتاج «تسبب في انقسامات بين الحاشية وسوء فهم بين المواطنين».

وجردت كذلك من كل ألقابها العسكرية والأوسمة

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