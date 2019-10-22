سحب دخان أسود تغطي مدينة أوكلاند الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 11:32 صباحا
تسبب حريق هائل في موقع بناء بسحب من الدخان الأسود فوق أوكلاند (أ ف ب)

تسبب حريق هائل في موقع بناء بسحب من الدخان الأسود فوق أوكلاند، الثلاثاء، ما أدى إلى فرض طوق حول أجزاء كثيرة من المدينة فيما كان عناصر الإطفاء يعملون على إخماده.

واندلع الحريق على سطح مركز سكاي سيتي للمؤتمرات قرابة الساعة 13.10بالتوقيت المحلي (00.10 بتوقيت غرينتش) وانتشر سريعًا، بحسب ما قالته خدمة الطوارئ والحرائق في نيوزيلندا، وفقًا لـ«فرانس برس».

وطُلب من العاملين في المكاتب الواقعة في المبنى البقاء في الداخل وإيقاف تشغيل أجهزة التكييف، فيما ألقى الدخان الكثيف بظلاله على وسط أكبر مدينة في نيوزيلندا، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن الحريق تسبب به عامل بناء كان يستخدم موقدًا للحام على المبنى الذي هو أحد أماكن انعقاد قمة «أبيك 2021» في أوكلاند.

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