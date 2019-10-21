بالصور: تتويج ديانا حامد ملكة جمال مصر 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 05:15 مساء
من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)

فازت ديانا حامد بلقب «ملكة جمال مصر» 2019 بعد منافستها لـ 20 فتاة في الحفل الختامي الذي أُقيم مساء الأحد، داخل أحد فنادق مدينة نصر.

وقامت ناريمان خالد الحائزة اللقب في العام الماضى بتتويج ديانا حامد وسط أجواء احتفالية، حيث من المقرر أن تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية في ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأميركية.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة آية عبدالرازق وصيفة أولى للملكة، ومنة مكاوي وصيفة ثانية.

ضمت لجنة تحكيم المسابقة 10 أعضاء أبرزهم الفنانة السورية نسرين طافش، هدى عبود ملكة جمال مصر سابقًا ومنظمة المسابقة، الإعلامية نهى عبد العزيز، ونرمين الفقي، ومصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

ديكورات الحفل أشرفت عليها المهندسة رباب عبد العاطي، وشارك في إحياء الاحتفالية محمد نور وكارولين.

من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل ملكة جمال مصر 2019 (تصوير: مصطفى مرتضى)
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