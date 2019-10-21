الأمير هاري يكشف بأنه وشقيقه وليام في «مسارين مختلفين»

الأمير هاري في لندن (أ ف ب)

أقر الأمير هاري بأنه وشقيقه وليام باتا على مسارين مختلفين وأصبحت علاقتهما تمر «بفترات عسر ويسر».

وفي مقابلة مع محطة «آي تي في» أجراها هاري خلال جولته في جنوب أفريقيا برفقة زوجته ميغن ماركل، تطرق الأمير إلى الإشاعات التي تسري منذ أشهر حول فتور العلاقة بينه وبين شقيقه البكر، وقال: «لا شك في أن هناك بعض الأمور» بسبب الضغوطات على العائلة الملكية والتزاماتها البروتوكولية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأردف هاري: «نحن شقيقان وسوف نبقى دومًا كذلك، ولا شك في أننا على مسارين مختلفين، لكنني سوف أقف دومًا إلى جانبه، وأنا متأكد من أنه سيعاملني بالمثل»، وخلال المقابلة عينها، قالت ميغن ماركل التي تزوجت هاري في 2018 إن العام المنصرم كان «صعبًا» بسبب ضغوطات وسائل الإعلام، وأقرت: «عندما توطدت علاقتي بهاري، كان أصدقائي سعداء من أجلي لأنني كنت في غاية السعادة، لكن أصدقائي البريطانيين نصحوني بعدم الاقتران به لأن وسائل الإعلام ستدمر حياتي».

وباشر الأمير هاري وزوجته إجراءات قضائية ضد وسائل الإعلام في مطلع أكتوبر الجاري.