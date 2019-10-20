شركة أميركية تبدأ في تسليم البضائع بطائرات مسيرة

طيارة مسيرة تابعة لشركة «وينغ» (أ ف ب)

باتت شركة «وينغ» أحد فروع «ألفابت» (غوغل) أول شركة تسلم البضائع بطائرات مسيَّرة في الولايات المتحدة في مدينة كريستنشبرغ التي اُختيرت لهذه التجربة الأميركية الأولى على نطاق واسع.

ويمكن للسكان البالغ عددهم 22 ألفًا في هذه المدينة الواقعة في فيرجينيا (ساحل الولايات المتحدة الشرقي) أن يحصلوا من خلال هذه الخدمة عبر «فيديكس» على أدوية تباع في صيدليات «والغرينز» والشوكولا وسكاكر أخرى من متجر محلي، وفق «فرانس برس».

وتنشط «وينغ» أساسًا في مدينتين أستراليتين والعاصمة الفنلندية، هلسنكي، وأعلنت في بيان أن عمليات التسليم الأولى أُجريت بعد ظهر الجمعة، في مدينة كريستنشبرغ الريفية «ما يسمح بخدمة تسليم بطائرات مسيَّرة هي الأكثر تطورًا في البلاد».

وطلبت عائلة من الصيدلية عبر تطبيق «وينغ» دواءً وحبوبًا ضد السعال والباراسيتامول وزجاجات مياه، بحسب ما قالت الشركة. وطلب رجل مسن هدية عيد ميلاد لزوجته.

وتحمل الطائرات الصفراء والبيضاء بالطرود في مركز محلي يسمى «العش»، حيث يمكن لموظفي «وينغ» تحميل بضائع تصل زنتها إلى 1.3 كيلوغرام لتسليمها في شعاع عشرة كيلومترات.

وتحط في حدائق الزبائن وتثبت عند ارتفاع ملائم وتنزل البضائع بواسطة حبل.

كثيرة هي الشركات التي تسعى إلى خوض مجال تسليم البضائع عبر مسيرات، على غرار «أمازون» و«يو بي إس» و«أوبر إيتس». لكن «وينغ» كانت أول من حاز رخصة في هذا الصدد من وكالة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) في الولايات المتحدة التي أجازت للطيارين التحكم بعدة مركبات مسيرة في الوقت عينه.