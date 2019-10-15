فتيات وسيدات ليبيات ينشطن بمشاريع صغيرة بـ«فيسبوك»

السيدة أمل الديلاوي صاحبة معمل «تمارة».(الإنترنت)

برز في الفترة الأخيرة عدد من الفتيات والسيدات الليبيات اللاتي ينشطن بمشاريع صغيرة، ويقمن بتسويق منتجاتهن عبر «فيسبوك».

ولتسليط الضوء عليهن قامت السيدة نسرين البشاري بكتابة نبذة مختصرة للتعريف بهن على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تفاعل عدد كبير من رواد الصفحات الليبية مع هذه المنشورات، حيث رأى البعض أن توجه المرأة الليبية لإقامة مشاريع صغيرة هو دليل على قدرتها على الاعتماد على نفسها والمساهمة في تدوير عجلة الاقتصاد.

ومن بين تلك الفتيات والسيدات، مهندسة الديكور لمياء بن موسى من بنغازي، التي أسست شركة «بصمات» للتصاميم والديكور، والسيدة أمل الديلاوي من طرابلس، التي أنشأت معمل «تمارة» للتمور والشوكولاتة.