الموت يغيب المصممة صوفيا كوكوسالاكي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 10:12 صباحا
صوفيا كوكوسالاكي، نيويورك، 16 فبراير 2010 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية وفاة واحدة من أشهر مصممات الموضة اليونانيات، صوفيا كوكوسالاكي، التي تعاونت مع نجمات مثل غوينث بالترو وآن هاثواي.

وكانت المصممة المولودة سنة 1972، التي استقرت في لندن، تضم بين زبوناتها كايت هادسون وكريستينا ريتشي وهيلين ميرن وكيرا نايتلي وديان كروغر، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقالت وزيرة الثقافة لينا مندوني: «من المحزن جدًّا تلقي نبأ وفاة امرأة شابة دينامية تتمتع بحس ابتكاري شقت طريقها في مجال الموضة العالمية، حيث سطع نجمها لعشرين عامًا».

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واُختيرت كوكوسالاكي لتصميم أزياء فعاليات الافتتاح والاختتام في دورة الألعاب الأولمبية، في أثينا سنة 2004، وتعاونت مع كبار نجوم هوليوود، فصممت لهم ملابس ومجوهرات غالبًا ما كانت تستوحيها من أجواء اليونان القديمة.

درست صوفيا كوكوسالاكي المولودة في العاصمة اليونانية الأدب اليوناني والإنجليزي، في جامعة أثينا، قبل أن تنتقل إلى لندن، حيث التحقت بكلية الموضة العريقة سنترل سانت مارتنز. وكانت المصممة تعاني مشاكل صحية في الفترة الأخيرة، بحسب وسائل الإعلام.

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