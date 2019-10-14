ترامب يطلق النار على معارضيه في فيديو مفبرك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ماريلاند في 19 يوليو 2019 (أ ف ب)

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا لأنصار دونالد ترامب، يعرضون فيه شريط فيديو مركبا وساخرا، يظهر فيه الرئيس الأميركي وهو يطعن شخصيات إعلامية أو معارضين سياسيين أو يطلق النار عليهم.

وفي مشهد مأخوذ من «كينغزمان: ذي سيكرت سيرفس»، وهو فيلم كوميدي بريطاني حول عالم الجواسيس عرض في الصالات سنة 2015، يطلق رجل وضعت على وجهه صورة ترامب النار على شخصيات رسمت على وجوهها رموز وسائل إعلام، مثل «سي إن إن» و«واشنطن بوست» و«إن بي سي».

وتتواصل أعمال العنف في «كنيسة للأخبار الكاذبة» حيث يدفع الشخص الذي يمثّل ترامب المؤمنين ويهاجم السيناتور الراحل جون ماكاين والسيناتور برني ساندرز، أحد خصومه الديموقراطيين في السباق إلى البيت الأبيض، فضلا عن الجمهوري ميت رومني والرئيس السابق باراك أوباما، وفق «فرانس برس».

وأفاد منظّم الحدث الذي أقيم الأسبوع الماضي في نادي الغولف التابع لترامب، في ميامي، تحت اسم «أميريكن برايوريتي» بأن الشريط عرض في إطار «معرض عن ظاهرة منشورات الميم» على الإنترنت.

وقال أليكس فيليبس للصحيفة الأميركية إن «أميريكن برايوريتي ترفض العنف السياسي وتسعى إلى الترويج لحوار سليم حول حماية حرية التعبير».

ولفتت «سي إن إن» من جهتها إلى «أنها ليست المرة الأولى التي يروّج فيها أنصار الرئيس للعنف ضدّ الإعلام في شريط يبدو أنهم يجدونه طريفا، لكنه ليس أسوأ ما قاموا به». واعتبرت القناة أنه يجدر بترامب والبيت الأبيض وطاقم الحملة التنديد بهذا التسجيل وإلا «سيعتبر صمتهم على أنه تأييد ضمني للعنف».

ودعت جمعية مراسلي البيت الأبيض الرئيس الذي غالبا ما يوجّه سهامه إلى وسائل الإعلام، للتنديد بهذا التسجيل. وقال ناطق باسم حملة ترامب الانتخابية للعام 2020 في تصريحات للصحيفة إن «الفيديو لم ينتج من قبل طاقم ترامب ونحن نرفض العنف».