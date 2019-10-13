نشل ساعة بقيمة 840 ألف دولار في باريس

ساعة من ماركة «ريشار ميل» في معرض بجنيف سنة 2018 (أ ف ب)

خسر ياباني خرج من فندق باريسي ليدخّن سيجارة ساعته المقدّرة قيمتها بـ 840 ألف دولار بعدما نشلها سارق من معصمه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان خارج فندق «نابليون» المصنّف خمسة نجوم بالقرب من قوس النصر في باريس عندما اقترب منه رجل وطلب سيجارة. ثم أمسك الأخير بذراعه وانتزع ساعته النادرة من ماركة «ريشار ميل» المرصّعة بالماس والتي تبلغ قيمتها حوالى 770 ألف يورو، وفق «فرانس برس».

ونشرت صحيفة «لو باريزيان» خريطة إثر الحادثة تظهر عمليات نشل الساعات الفاخرة التي وقعت هذه السنة في ما يسمّى «المثلّث الذهبي» وغيره من المناطق الراقية بالقرب من جادة شانزليزيه.

ولفتت إلى أنه تمّت سرقة أربع ساعات من ماركة «ريشار ميل» على الأقلّ تقدّر قيمتها بمئة ألف يورو (109 آلاف دولار) على أدنى تقدير، من أصل 71 سرقة من هذا النوع وقعت في باريس وضواحيها بين يناير وسبتمبر.

لكن الشاب الياباني قد يكون أسعد حظّا من غيره، فقد أوقع السارق هاتفا محمولا خلال فراره سُلّم إلى الشرطة.