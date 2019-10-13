نشل ساعة بقيمة 840 ألف دولار في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 04:01 مساء
ساعة من ماركة «ريشار ميل» في معرض بجنيف سنة 2018 (أ ف ب)

خسر ياباني خرج من فندق باريسي ليدخّن سيجارة ساعته المقدّرة قيمتها بـ 840 ألف دولار بعدما نشلها سارق من معصمه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان خارج فندق «نابليون» المصنّف خمسة نجوم بالقرب من قوس النصر في باريس عندما اقترب منه رجل وطلب سيجارة. ثم أمسك الأخير بذراعه وانتزع ساعته النادرة من ماركة «ريشار ميل» المرصّعة بالماس والتي تبلغ قيمتها حوالى 770 ألف يورو، وفق «فرانس برس».

ونشرت صحيفة «لو باريزيان» خريطة إثر الحادثة تظهر عمليات نشل الساعات الفاخرة التي وقعت هذه السنة في ما يسمّى «المثلّث الذهبي» وغيره من المناطق الراقية بالقرب من جادة شانزليزيه.

ولفتت إلى أنه تمّت سرقة أربع ساعات من ماركة «ريشار ميل» على الأقلّ تقدّر قيمتها بمئة ألف يورو (109 آلاف دولار) على أدنى تقدير، من أصل 71 سرقة من هذا النوع وقعت في باريس وضواحيها بين يناير وسبتمبر.

لكن الشاب الياباني قد يكون أسعد حظّا من غيره، فقد أوقع السارق هاتفا محمولا خلال فراره سُلّم إلى الشرطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسرار رسمية».. فيلم عالمي يوثق تلاعب أميركا وبريطانيا بالعالم لغزو العراق
عربى
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم